الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليلة - صور

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ ١٢/١٢/ ٢٠٢٤، ما بين الساعة 8:00 والساعة 14:00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة - صور".

Advertisement