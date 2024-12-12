مسعد: ما جرى في لبنان وسوريا وفلسطين يجب أن يكون درساً للجميع

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كتب النائب شربل مسعد عبر منصة "إكس" قائلا: "ما جرى في لبنان وسوريا وفلسطين وفي المنطقة، يجب أن يكون درساً للجميع، وحافزاً لنا للنهوض بلبنان الجامع لكل أبنائه، تحت سقف الدولة القوية بمؤسساتها ودولة المواطنة الحقيقية. "وتابع: "‏لقد غامر الجميع عبر التاريخ بتجاربه وإلتزاماته مع الخارج وفشلت كل هذه المغامرات واستشرى الفساد في مفاصل الدولة. ‏آن الأوان اليوم، لنبني سوياً لبنان الوطن الحر السيد والمستقل بكل ما للكلمة من معنى".