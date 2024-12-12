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لبنان

مرجع كنسي ينوه بالمتابعة الحكومية لملف الموقوفين وبأداء الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2024 | 01:15
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نوّه مرجع كنسي متابع لتسارع الأحداث في لبنان وسوريا، بعمل الدولة ككل في الأسابيع الماضية ، ونوه بما صدر عن الحكومة في ما  خص المعتقلين في السجون السورية، ولفت الى ضرورة المتابعة الجدية والحثيثة لهذا الملف لما يحمل في طياته من مآس.
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كما أشاد المرجع "بآداء الجيش  الذي أظهر عن جهوزية تامة وكبيرة في غضون ٤٨ ساعة على طول الحدود اللبنانية السورية في الشمال والبقاع، وفرض هيبة لم نشهدها من قبل عندما كانت الحدود سائبة للمهربين وغيرهم ، وعندما كان البعض  يشكك في قدرة الجيش بالدفاع عن الحدود ، وها هو الجيش اليوم يقوم بواجبه بكل وطنية وشجاعة وهذا مؤشر جيد أنه عندما يكون هناك قرار سياسي للجيش ، يصنع العجائب".
 كما نوّه المرجع "بدور القوى الامنية، وبالأمن العام اللبناني وسرعة تحركه وعمله على تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وهذا ما هو مطلوبٌ اليوم" .


المصدر: لبنان 24

لبنان

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