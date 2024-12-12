Advertisement

لبنان

"ملتقى التأثير المدني": الحلول الراديكالية هي الخيار

Lebanon 24
12-12-2024 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1291632-638695889441055747.png
Doc-P-1291632-638695889441055747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "بين مساحات القمع الظالم الظلامي على مدى عقود، تقاطعت فيها أحلاف أقليات، وشبق سلطة، وأمراض تخويف وتخوين، بين هذه المساحات العابقة بعسس تدمير الإنسان، واستباحة دولة حكم القانون، بقيت فسحة الأمل أقوى، وانتصر الحق في الحرية. يبقى أن التحدي هو التصدي لمحاولات تمرير تسويات ترقيعية. إنه زمن الحلول الراديكالية. الفساد حليف القتل. لا مهادنة، لا مساومة، لا مقايضة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:46 | 2024-12-12
02:36 | 2024-12-12
02:30 | 2024-12-12
02:29 | 2024-12-12
02:18 | 2024-12-12
02:15 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24