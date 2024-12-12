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لبنان
النزوح السوري مستمر.. و"مفارقة لافتة" تستدعي التدقيق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-12-2024
|
01:45
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افادت مصادر مطلعة انه منذ سيطرة "جبهة تحرير الشام" على سوريا وسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، عاد زخم النزوح من سوريا الى لبنان الى سابق عهده ما اثار قلقا حقيقيا في اكثر من منطقة.
وبحسب المصادر فإن النزوح هذه المرة ليس مناطقيا اي انه ليس من منطقة او محافظة سورية محددة، بل ان خصائص هذا النزوح مرتبطة بالطوائف التي ينتمي اليها النازحون".
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وترى المصادر انه قرى حدودية من طوائف معينة هي التي يصل اهلها الى الاراضي والمناطق اللبنانية في البقاع، كما يدخل هؤلاء بطرق شرعية وغير شرعية ايضا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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