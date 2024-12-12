Advertisement

يُلاحظ أنّ الطائرات الاسرائيلية المُسيّرة من نوع "ام-كا" لا تزال تُحلّق بين الحين والآخر فوق العاصمة بيروت، وخصوصاً في أجواء الضاحية الجنوبيّة في فترات المساء، على الرغم من وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ.وأشار مصدر عسكريّ في هذا السياق إلى أنّ الخروقات الإسرائيليّة الجويّة مستمرّة ليس فقط في الجنوب، وإنّما في بيروت أيضاً، وقال إنّ الهدف من تحليق طائرات الإستطلاع في سماء العاصمة هو مُراقبة تحرّكات عناصر "حزب الله" وجمع المعلومات الإستخباراتيّة.وأوضح المصدر عينه أنّ الـ"ام -كا" لو لاحظت وجود نشاط لنقل الأسلحة أو تخزينها لكان عمد العدوّ فوراً الى خرق الهدنة وشنّ غارات، وأضاف أنّ "الحزب" يبدو أنّه مُلتزم بالتهدئة ولا يُريد توتير الأوضاع الأمنيّة.