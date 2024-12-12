Advertisement

لبنان

ما سرّ تحليق الـ"ام-كا" فوق بيروت؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1291641-638695899477418113.jpg
Doc-P-1291641-638695899477418113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُلاحظ أنّ الطائرات الاسرائيلية المُسيّرة من نوع "ام-كا" لا تزال تُحلّق بين الحين والآخر فوق العاصمة بيروت، وخصوصاً في أجواء الضاحية الجنوبيّة في فترات المساء، على الرغم من وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ.
Advertisement
وأشار مصدر عسكريّ في هذا السياق إلى أنّ الخروقات الإسرائيليّة الجويّة مستمرّة ليس فقط في الجنوب، وإنّما في بيروت أيضاً، وقال إنّ الهدف من تحليق طائرات الإستطلاع في سماء العاصمة هو مُراقبة تحرّكات عناصر "حزب الله" وجمع المعلومات الإستخباراتيّة.
وأوضح المصدر عينه أنّ الـ"ام -كا" لو لاحظت وجود نشاط لنقل الأسلحة أو تخزينها لكان عمد العدوّ فوراً الى خرق الهدنة وشنّ غارات، وأضاف أنّ "الحزب" يبدو أنّه مُلتزم بالتهدئة ولا يُريد توتير الأوضاع الأمنيّة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-12
05:00 | 2024-12-12
04:50 | 2024-12-12
04:36 | 2024-12-12
04:30 | 2024-12-12
04:04 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24