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لبنان

إضاءة شجرة الميلاد في الناعمة.. المطران مطر: عيد مبارك على كل الامم

Lebanon 24
12-12-2024 | 02:08
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 بارك المطران بولس مطر إضاءة شجرة الميلاد في بلدة الناعمة، في حضور اهالي البلدة والمقيمين فيها الذين أكدوا "الإصرار على العيش بحرية مهما كانت الصعوبات"، آملين "بسلام قادم مع ذكرى ميلاد الرب يسوع". 
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استهل المطران مطر كلمته بـ "المجد لله في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر"، وقال: "نتذكر في هذا العيد ميلاد الرب يسوع الآتي الى هذا العالم رسول سلام ورسول وحدة ومصالحة بين كل الشعوب والسلام، آت ببركته"، متمنيا ان "يكون عيدا مباركا على كل الامم".

واختتم الاحتفال بأجواء من الفرح مع عزف parade وألحان ميلادية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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