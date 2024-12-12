في ذكرى استشهاد جبران تويني.. سياسيون يستذكرون رمز الكلمة الحرة

تُحيي الأوساط السياسية والإعلامية اليوم ذكرى استشهاد الصحافي والنائب جبران تويني، الذي شكّل اغتياله محطة فارقة في تاريخ لبنان الحديث.



فاستذكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، "الشهيد جبران تويني الذي ارتقى بقلمه وقسمه بعدما نال منه تفجير مجرم منذ تسعة عشر عاما، فغيبه جسدا وعجز عن تغييب روحه الوطنية الوثابة، وإسكات صوته الهادر كرامة وعنفوانًا".

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واشار الى أن "تويني كان رمزا للصحافة الحرة التي لا تساوم، لا تخاف، ولا تنحني أمام السيف والسياف، ولا تخشى جور سلطان عات. في ذكرى تغييبه نستوحي العبر والعظات، بأن الصحافي منذور للحق والحرية، وقدره أن يسعى اليهما ويكرز بهما، مهما بلغت التضحيات، ولو ارتقت إلى مرتبة الشهادة، وهو ما فعله فارس النهار الاغر، الذي جدد صباغ علم الارز بدمه القاني، واندفاعه الوطني وايمانه بالشباب ودورهم في عملية تغيير تنقل بلدهم إلى رحاب الوطن الكامل الأوصاف والمواصفات".



واكد القصيفي "أنه باق معنا ولن يفلح كر السنين وتعاقب الأيام في طمس ذكره المؤبد وحجبه عن ذاكرة الصحافة والصحافيين جنود الحرية وحملة اعلامها".



بدوره، قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: "سنبقى موحدين مسلمين ومسيحيين الى ابد الابدين دفاعا عن لبنان العظيم... القسم الذي سيبقي جبران تويني حيا في ذاكرتنا... اليوم نستحضر ذكراه مع فرنسوا الحاج شهيدين من أجل لبنان...".



من جانبه، قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "اليوم 12/12/24 لنردد جميعاً، نحن اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، قسم الشهيد جبران تويني ونرص صفوفنا ونتمسك بنظامنا الديموقراطي وبصيغتنا التي صمدت رغم الهيمنة والتدخلات الخارجية ونحصن الدستور باستكمال تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وايجاد الحلول والآليات القانونية للحؤول دون تعطيل الدورة السياسية والمؤسسات".

ختم: "اليوم 12/12/24 لنصرخ بصوت واحد لا للسلاح الا بيد الجيش اللبناني، لا للسلاح الذي ادى الى تدمير قرانا ومدننا وقتل شبابنا، لا للسلاح الذي يخدم صراعات المحاور، السلاح فقط لحماية لبنان الرسالة". فاستذكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، "الشهيد جبران تويني الذي ارتقى بقلمه وقسمه بعدما نال منه تفجير مجرم منذ تسعة عشر عاما، فغيبه جسدا وعجز عن تغييب روحه الوطنية الوثابة، وإسكات صوته الهادر كرامة وعنفوانًا".واشار الى أن "تويني كان رمزا للصحافة الحرة التي لا تساوم، لا تخاف، ولا تنحني أمام السيف والسياف، ولا تخشى جور سلطان عات. في ذكرى تغييبه نستوحي العبر والعظات، بأن الصحافي منذور للحق والحرية، وقدره أن يسعى اليهما ويكرز بهما، مهما بلغت التضحيات، ولو ارتقت إلى مرتبة الشهادة، وهو ما فعله فارس النهار الاغر، الذي جدد صباغ علم الارز بدمه القاني، واندفاعه الوطني وايمانه بالشباب ودورهم في عملية تغيير تنقل بلدهم إلى رحاب الوطن الكامل الأوصاف والمواصفات".واكد القصيفي "أنه باق معنا ولن يفلح كر السنين وتعاقب الأيام في طمس ذكره المؤبد وحجبه عن ذاكرة الصحافة والصحافيين جنود الحرية وحملة اعلامها".بدوره، قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: "سنبقى موحدين مسلمين ومسيحيين الى ابد الابدين دفاعا عن لبنان العظيم... القسم الذي سيبقي جبران تويني حيا في ذاكرتنا... اليوم نستحضر ذكراه مع فرنسوا الحاج شهيدين من أجل لبنان...".من جانبه، قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "اليوم 12/12/24 لنردد جميعاً، نحن اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، قسم الشهيد جبران تويني ونرص صفوفنا ونتمسك بنظامنا الديموقراطي وبصيغتنا التي صمدت رغم الهيمنة والتدخلات الخارجية ونحصن الدستور باستكمال تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وايجاد الحلول والآليات القانونية للحؤول دون تعطيل الدورة السياسية والمؤسسات".ختم: "اليوم 12/12/24 لنصرخ بصوت واحد لا للسلاح الا بيد الجيش اللبناني، لا للسلاح الذي ادى الى تدمير قرانا ومدننا وقتل شبابنا، لا للسلاح الذي يخدم صراعات المحاور، السلاح فقط لحماية لبنان الرسالة".

وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "ذكرى استشهاد جبران تويني مختلفة هذا العام ،لأن القسم الذي أطلقه قبل 19 عامًا ودافع فيه عن لبنان العظيم، تجلّى اليوم بكلّ ما لكلمات الحرية والسيادة والاستقلال من معانٍ عظيمة. الرحمة لروحه ولأرواح كل من سقط شهيدًا على هذا الخط".

وقال النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "إبتسم يا جبران. في ذكرى اغتيالكَ غدراً، سقطوا وبقيتَ أنت شامخاً كبيراً، نردّد معك: نقسم بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موحّدين إلى أبد الآبدين، دفاعاً عن لبنان العظيم".



