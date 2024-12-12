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لبنان

الحريري في ذكرى جبران تويني: سنبقى موحدين مسلمين ومسيحيين

Lebanon 24
12-12-2024 | 02:18
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على "اكس"، لمناسبة ذكرى استشهاد النائب والصحافي جبران تويني: "سنبقى موحدين مسلمين ومسيحيين الى ابد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم... القسم الذي سيبقي جبران تويني حيا في ذاكرتنا... اليوم نستحضر ذكراه مع فرنسوا الحاج شهيدين من أجل لبنان".
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