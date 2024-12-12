مسيرة شموع في ذكرى اغتيال جورج عبد المسيح

أقام النائب أديب عبد المسيح مسيرة شموع في كفرحزير - الكورة، بمناسبة ذكرى استشهاد والده الكاتب والصحافي جورج عبد المسيح الذي اختطف وقتل على يد النظام السوري في 1978.



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خلال المسيرة، ألقى النائب أديب عبد المسيح كلمة استذكر فيها مواقف والده الوطنية والشجاعة، معبراً عن فخره بإرثه النضالي الذي استمر رغم مرور 46 عاماً على استشهاده. انطلقت المسيرة من أمام كنيسة القديس ثاودوروس، تلتها وقفة صلاة أمام ضريح عبد المسيح، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية، منهم الوزير السابق ميشال نجار، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومسؤولون من حزب الكتائب، بالإضافة إلى عائلة عبد المسيح.خلال المسيرة، ألقى النائب أديب عبد المسيح كلمة استذكر فيها مواقف والده الوطنية والشجاعة، معبراً عن فخره بإرثه النضالي الذي استمر رغم مرور 46 عاماً على استشهاده.

وأكد أن الدماء التي سفكها النظام السوري وعملاؤه لن تذهب سدى، وأنه واصل مسيرة والده في الدفاع عن السيادة والحرية، مشدداً على أن لبنان لن يسمح لأحد بمشاركة أراضيه. كما دعا إلى متابعة قضية شهداء لبنان في مواجهة الجرائم التي ارتكبها النظام السوري.



ختاماً، تلى النائب قسم والده الذي كتبه في 1978، مؤكداً على وفائه لعهد والدته والشهداء الذين ضحوا من أجل لبنان الحر المستقل. (الوكالة الوطنية للإعلام)