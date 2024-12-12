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لبنان

سلام: مبارك للمملكة العربية السعودية تميّزها

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:36
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 كتب وزير الاقتصاد أمين سلام على منصة "إكس": "مبارك للمملكة العربية السعودية تميّزها ونجاح جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد واحتضان الشعب السعودي لرؤية القيادة السعودية عامة، التي أثمرت الاستضافة التاريخية لكأس العالم لكرة القدم 2034 لتكون المملكة بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي في خمس مدن سعودية وهي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، بالإضافة إلى عشر مدن أخرى، ستوفر مواقع لإقامة الفرق والحكام ومنشآت التدريب وغيرها من أشكال الدعم، وهي الباحة وجازان والطائف والمدينة المنورة والعلا وأملج وتبوك وحائل والأحساء وبريدة بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم. مجدداً، مبروك للمونديال. مبروك للفيفا. مبروك للشعب السعودي. مبروك للمملكة الخير".
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