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لبنان

وحدات الجيش تمركزت في 5 نقاط حول الخيام... وتحليق كثيف للطيران المعادي

Lebanon 24
12-12-2024 | 03:44
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تمركزت وحدات الجيش في 5 نقاط حول بلدة الخيام، بالتنسيق مع "اليونيفيل"، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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ولم يستكمل لغاية الساعة الانتشار، في انتظار الوحدات المختصة الوقت المناسب للدخول إلى البلدة وإجراء مسح هندسي لها بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

وقد دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة بتاتا والتزام تعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
وتشهد اجواء منطقة مرجعيون تحليقا كثيفا للطيران الحربي المعادي.
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