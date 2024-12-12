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لبنان

بالصورة: طيران حربي واستطلاعي في أجواء بيروت وعدد من المناطق

Lebanon 24
12-12-2024 | 04:04
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حلّق الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض، في اجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
كما سجل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء راشيا والبقاع الغربي، منطقة الزهراني والقطاع الشرقي.
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