جعجع طالب شعبة المعلومات بالاسراع في التحقيقات "الجادة" التي تجريها في قضية رولان المر

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قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان انه "مرّ أسبوع على قتل رولان المر، وحتى اللحظة لم يتم توقيف المجرمين". ورأى إن "تخلي بعض الأجهزة الأمنية عن مسؤولياتها هو أفظع من الجريمة، لأنه يشجِّع على الإجرام والإفلات من العقاب والعدالة، الأمر الذي لا يمكن ان نسمح به".اضاف: "وبعد التخاذل الذي لمسناه مع انطلاق التحقيقات، بدأت تردنا معلومات عن جدية في التحقيقات التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي انتقل الملف إليها، ولذلك نطالبها بالإسراع في عملها، خصوصا ان من ارتكب الجريمة معروفون بالاسم والصورة، ولا مبرِّر إطلاقا بعدم التحقيق مع من يجب التحقيق معهم، وتوقيف من يجب توقيفهم".