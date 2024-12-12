بعدما حطموا حافلة مدنية عائدة من سوريا وتسببوا بمقتل سائقها.. هذا ما حلّ بهم!

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 11 / 12 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع المواطنين (س.غ.) و(ا.غ.) و(ح.ح.) لتحطيمهم حافلة مدنية أثناء عودتها من الأراضي السورية عند نقطة المصنع الحدودية، واعتدائهم بالضرب على ركابها ما أدى إلى مقتل السائق، كما أنّ الموقوف (س.غ.) مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإقدامه على تهريب أشخاص عبر الحدود.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".