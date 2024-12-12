الجميّل استقبل البستاني

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل النائب فريد البستاني في مقره في بكفيا بحضور عضو المكتب السياسي المحامية ريتا بولس وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

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