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لبنان
الجميّل استقبل البستاني
Lebanon 24
12-12-2024
|
06:27
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل النائب فريد البستاني في مقره في بكفيا بحضور عضو المكتب السياسي المحامية ريتا بولس وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
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