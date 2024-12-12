Advertisement

لبنان

كوادر ورواد "التقدمي" وضعوا زهورا على ضريح كمال جنبلاط في المختارة

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1291790-638696084162199701.jpg
Doc-P-1291790-638696084162199701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وفد كبير من الكوادر والرواد التقدميين في الحزب تقدمته داليا جنبلاط والنائب السابق علاء ترو ورجال دين والكوادر من المناطق،  بدعوة من "مفوضية الإعداد والتوجيه" في الحزب التقدمي الاشتراكي، بوضع زهرة وقراءة الفاتحة على ضريح المعلم الشهيد كمال جنبلاط في المختارة.
Advertisement

  والقى بالمناسبة مفوض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ كلمة، حيا فيها صاحب الذكرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2024-12-12
09:49 | 2024-12-12
09:39 | 2024-12-12
08:53 | 2024-12-12
08:39 | 2024-12-12
08:30 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24