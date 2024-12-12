كوادر ورواد "التقدمي" وضعوا زهورا على ضريح كمال جنبلاط في المختارة

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قام وفد كبير من الكوادر والرواد التقدميين في الحزب تقدمته داليا جنبلاط والنائب السابق علاء ترو ورجال دين والكوادر من المناطق، بدعوة من "مفوضية الإعداد والتوجيه" في الحزب التقدمي الاشتراكي، بوضع زهرة وقراءة الفاتحة على ضريح المعلم الشهيد كمال جنبلاط في المختارة.والقى بالمناسبة مفوض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ كلمة، حيا فيها صاحب الذكرى.