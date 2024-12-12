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لبنان

في مبنى دمرته إسرائيل في الجنوب.. هذا ما عثر عليه الدفاع المدني

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:55
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عثر على أشلاء من جثة شهيد في مبنى دمرته الطائرات الإسرائيلية عند مفترق معركة، وقد عمل الدفاع المدني في جمعية" كشافة الرسالة الاسلامية" - صور ، على دفنها  الى جانب الجثة التي سبق أن تم سحبها سابقاً من الفريق نفسه مع بداية الحرب. (الوكالة الوطنية)
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