في مبنى دمرته إسرائيل في الجنوب.. هذا ما عثر عليه الدفاع المدني

عثر على أشلاء من جثة شهيد في مبنى دمرته الطائرات الإسرائيلية عند مفترق معركة، وقد عمل الدفاع المدني في جمعية" كشافة الرسالة الاسلامية" - صور ، على دفنها الى جانب الجثة التي سبق أن تم سحبها سابقاً من الفريق نفسه مع بداية الحرب. (الوكالة الوطنية)

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