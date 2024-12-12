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لبنان

افرام أعلن ترشحه لرئاسة الجمهوريّة... وهذا برنامجه

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:15
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قال النائب نعمة افرام "أعلن اليوم ترشحي رسميًّا إلى سدّة الرئاسة واستعدادي لتحمّل وتولّي المسؤولية الوطنية".
 
 
وأضاف افرام: "أعلن التزامي تطبيق تدبير وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان لتأمين الاستقرار".
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وتابع: "أعلن التزامي تشكيل حكومة بمهمة تطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وزيادة الثقة فيها".
 
 
وقال افرام: "أعلن التزامي تبنّي المشروع الإنقاذي الإصلاحي الشامل وبناء دولة مؤسسات منتجة ورائدة مع توجيه الدعوة إلى جميع اللبنانيين وخصوصاً المنتشرين إلى المساهمة في إعادة الإعمار".
 
 
وتمنى أنّ "ينال هذا الطرح تأييد وثقة الكتل النيابية وزملائي النواب".
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