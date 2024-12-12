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لبنان

بعد الأحداث السورية الأخيرة.. بيان من وزارة الصحة وهذه تفاصيله

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:26
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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"لما كانت الأحداث السورية الاخيرة قد أدت إلى انتقال آلاف اللبنانيين الذين كانوا مقيمين في سوريا إلى بلدهم الام لبنان وانتشارهم في مراكز إيواء غير رسمية لعدم وجود مساكن جاهزة لهم، بدأت وزارة الصحة العامة متابعة أوضاعهم بحيث يتم تأمين احتياجاتهم الصحية والإنسانية. 
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 كذلك تتابع الوزارة أوضاع آلاف السوريين الذين نزحوا إلى لبنان ولا سيما المناطق القريبة من الحدود حيث يفترش هؤلاء المساجد والحسينيات وعددا من مراكز الايواء غير الرسمية، وقد بدأت الوزارة البحث مع شركائها ولا سيما المنظمات الأممية المولجة متابعة شؤون النازحين وفي مقدمها المفوضية السامية UNHCR سبل تأمين احتياجاتهم الانسانية ومراقبة الوضع الميداني الصحي على الأرض".
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