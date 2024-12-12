Advertisement

لبنان

بري بحث مع رئيس مراقبة الهدنة في المستجدات

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1291812-638696111211521873.jpeg
Doc-P-1291812-638696111211521873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء باتريك غوشا يرافقه رئيس مكتب الإتصال في بيروت التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المقدم ديتر باشمان وعضو فريق التحليل التابع للهيئة طوني بولغر، في حضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
Advertisement
 
 
وخلال اللقاء، تم إستعراض لتطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة إضافة إلى مهام وجهود البعثة الأممية.
 
كما استقبل بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وبحث معه في أوضاع شركة "الميدل ايست" والظروف التي عملت فيها الشركة الوطنية لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي طيلة فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وهنأ بري إدارة الشركة وجميع العاملين فيها على عطاءاتهم وتفانيهم خلال تلك الفترة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2024-12-12
09:49 | 2024-12-12
09:39 | 2024-12-12
08:53 | 2024-12-12
08:39 | 2024-12-12
08:30 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24