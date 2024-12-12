الجيش يعلن تسلّم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

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اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "تسلّمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".