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لبنان
الجيش يعلن تسلّم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية
Lebanon 24
12-12-2024
|
07:41
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اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "تسلّمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".
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