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لبنان

الجيش يعلن تسلّم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:41
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اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "تسلّمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".
 
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