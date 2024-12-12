غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الخيام... وهذه المعلومات الأوليّة عن عدد الإصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت ساحة بلدة الخيام، التي لم يصل إليها الجيش اللبنانيّ بعد.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان بجروحٍ.