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لبنان

غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الخيام... وهذه المعلومات الأوليّة عن عدد الإصابات

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت ساحة بلدة الخيام، التي لم يصل إليها الجيش اللبنانيّ بعد.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان بجروحٍ.
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