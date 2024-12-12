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لبنان

ميقاتي عن إستهداف العدوّ لبلدة الخيام: برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار

Lebanon 24
12-12-2024 | 08:49
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
لم تمر اربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف اطلاق النار حتى عاود العدو الاسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة ادت الى سقوط شهداء وجرحى.
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إن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها  الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الاسرائيلي. 
هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والمطلوب منها معالجة ما حصل  فورا وبحزم ومنع تكراره.
 
 
 
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