تضارب وإطلاق نار.. وتسرّب البنزين على الطريق العام

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين شخصين بسبب أفضلية مرور، بالقرب من مستديرة السلام في طرابلس، تطوّر إلى عراك وتضارب بينهما وإطلاق نار.

وقد أُصيبت سيارة برصاصة، ما أدى إلى تسرّب البنزين على الطريق العام.