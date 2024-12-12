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لبنان
فرنجيه: المصلحة الوطنية تقتضي استعادة هيبة الدولة وترميم العلاقات داخليا
Lebanon 24
12-12-2024
|
10:36
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زار النائب طوني فرنجيه دار الفتوى في طرابلس حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، في حضور أمين الفتوى في طرابلس شيخ القراء الشيخ بلال بارودي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور منذر حمزة وعضو مجلس دائرة أوقاف طرابلس الدكتور مصطفى الجزار.
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كما حضر اللقاء عضو المكتب السياسي في "تيار المرده" ومسؤول طرابلس رفلي دياب، مسؤول النقابات والمهن الحرة في"المرده" المحامي جميل جبور ومسؤول قطاع الجامعة اللبنانية في "المرده" الدكتور أدولف عبدالله.
وشكّل اللقاء جولة أفق على مجريات الأوضاع على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بمجريات الأمور في سوريا والشغور الرئاسي في لبنان.
وتم التأكيد على أن المصلحة الوطنية تقتضي استعادة هيبة الدولة وترميم العلاقات بين اللبنانيين داخلياً وبين لبنان والدول الخارجية.
وكان قد استقبل النائب فرنجيه قبل ظهر اليوم في دارته في زغرتا وفدامن الجامعة الأنطونية برئاسة رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني وحضور كل من الأمين العام للجامعة الأب زياد معتوق، نائب رئيس الجامعة للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، مدير فرع الجامعة في مجدليا الأب ماجد مارون، مديرة العلاقات الإعلامية في الجامعة الإعلامية حنان مرهج وعميد كلية العلوم الرياضية في الجامعة الدكتور أنطونيو صوطو.
وفي خلال اللقاء اطّلع فرنجيه من رئيس الجامعة الأنطونية على اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الجامعة وبلدية زغرتا- إهدن ترتكز على إعداد برنامج تطوير مناطقي يهدف إلى جعل المنطقة صديقة للبيئة، وأكثر ذكاءً من خلال المشاريع المتطورة التي تطرحها، وأكثر نشاطاً من خلال توجّهها إلى كافة شرائح المجتمع. (الوكالة الوطنية)
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