Advertisement

لبنان

شيخ العقل دان الاستهداف الاسرائيلي للخيام

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1291882-638696221012098003.png
Doc-P-1291882-638696221012098003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى بشدة، "استهداف بلدة الخيام بغارة جوية من قبل العدو الإسرائيلي، ادت لسقوط شهداء وجرحى، في وقت لم يمر يوم واحد على بدء الجيش انتشاره، إنفاذا لقرار وقف اطلاق النار". 
Advertisement

ورأى في بيان، ان "اعتداء اليوم يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ويحمّل المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولية لجم العدو من عن تكرار مثل هذه الخروقات، التي من شأنها تهديد الامن والاستقرار في تلك المنطقة". 

 واكد ابي المنى "اهمية التنسيق المطلوب من قبل الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل مع لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لاتخاذ الاجراءات الحازمة، لضمان حماية الحدود الجنوبية وأمن سكان القرى". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-12-12
11:52 | 2024-12-12
11:50 | 2024-12-12
11:48 | 2024-12-12
11:36 | 2024-12-12
11:34 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24