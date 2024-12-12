شيخ العقل دان الاستهداف الاسرائيلي للخيام

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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى بشدة، "استهداف بلدة الخيام بغارة جوية من قبل العدو الإسرائيلي، ادت لسقوط شهداء وجرحى، في وقت لم يمر يوم واحد على بدء الجيش انتشاره، إنفاذا لقرار وقف اطلاق النار".ورأى في بيان، ان "اعتداء اليوم يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ويحمّل المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولية لجم العدو من عن تكرار مثل هذه الخروقات، التي من شأنها تهديد الامن والاستقرار في تلك المنطقة".واكد ابي المنى "اهمية التنسيق المطلوب من قبل الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل مع لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لاتخاذ الاجراءات الحازمة، لضمان حماية الحدود الجنوبية وأمن سكان القرى".