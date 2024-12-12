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لبنان

مع رؤساء بلديات جنوبية.. هذا ما ناقشته الكتيبة الكورية

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:54
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 استضافت الكتيبة الكورية التابعة للقطاع الغربي في قوات اليونيفيل جنوب الليطاني، رؤساء 5 البلديات في منطقة عملياتها وهي: برج رحال، العباسية، طيردبا، الشبريحا والبرغلية، في لقاء تحت عنوان "هل يمكنكم إخبارنا بما يحتاجه السكان العائدون إلى قراهم؟"، وناقشت معهم تنفيذ عمليات مدنية تلبي احتياجات السكان الذين عادوا إلى قراهم بعد توقيع الهدنة.
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وأسفرت النقاشات المثمرة بين المشاركين عن خطة لتنفيذ العمليات المدنية على ثلاثة مراحل: في الأولى، سيتم ترميم المنشآت العامة التي تضررت من الغارات الجوية مثل مباني البلديات والمدارس. وفي المرحلة التالية، سيتم دراسة استعادة المرافق الأساسية مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية. وأخيرا، ستستأنف الكتيبة تنفيذ عمليات مدنية دورية تشمل توفير خدمات تعليمية مثل دورات اللغة الكورية والتايكوندو، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي للسكان.
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