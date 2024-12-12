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لبنان

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
12-12-2024 | 10:52
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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
 
 
إليكم جدول الجلسة في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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