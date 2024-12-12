المستجدات في لبنان وسوريا بين بو حبيب ووزير خارجية النمسا

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرغ بحثا خلاله الاوضاع والمستجدات في لبنان وسوريا والمنطقة.جدد الوزير بو حبيب التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وشدد على أهمية الدور الذي سيضطلع به الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتثبيت دعائم التهدئة والأمن. كما أكد حاجة لبنان الى دعم أوروبي وعربي كبير، أو ما يشبه خطة مارشال، لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، باعتباره عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار والهدوء.من جهته، قال الوزير شالينبرغ إن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، سيبحث في إجتماعه المقبل تقديم الدعم الاوروبي والمساعدة للجيش اللبناني، مؤكدا دعم النمسا لهذا التوجّه.وفي ما يتعلق بالشأن السوري، شدد الوزير بوحبيب على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها، لأن إستتباب الأمن في سوريا مصلحة مشتركة. وقد أعرب الوزيران عن تخوفهما من تدفق نازحين جدد من سوريا الى لبنان.كما استقبل الوزير بو حبيب سفير بلجيكا لدى لبنان أرنو بويلز وتمّ التداول في ترتيبات وقف اطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه في جنوب لبنان، وأكد الوزير ضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية التي يعيق استمرارها إرساء التهدئة على الحدود. وتطرق اللقاء كذلك الى ترتيبات الزيارة المرتقبة للوزير بو حبيب الى بروكسل الاسبوع المقبل، وقد شدد الوزير في هذا الاطار على أهمية المساعدة التي يمكن أن تقدّمها بلجيكا والاتحاد الأوروبي لتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها، المدنية والعسكرية، كخطوة أساسية لتمكين لبنان من توفير الاستقرار والتنمية.