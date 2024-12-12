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لبنان

حمية يناشد المواطنين: للتقيد بإرشادات قوى الأمن

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:36
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أوضح وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، اليوم الخميس، أن "مركز جرف الثلوج في عيناتا التابع لوزارة الأشغال يعمل على فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات العالقة، كما إنقاذ المواطنين رغم الظروف المناخية القاسية".
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تابع:"الوزارة تناشد المواطنين للتقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي وعدم سلوك الطرقات الجبلية خلال العواصف، حفاظًا على سلامتهم". (الوكالة الوطنية) 
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