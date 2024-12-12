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لبنان

"القوّات": للكشف عن مصير المصّور سمير كساب

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:50
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

تذكِّر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بقضية المصوِّر سمير كساب الذي كان خطف في 15 تشرين الأول 2013 في ريف حلب في سوريا، وتشدِّد على ضرورة الكشف عن مصيره بعد سقوط نظام الأسد وسقوط كذبه بعدم وجود معتقلين لبنانيين في سجونه. وتطالب الدائرة الإعلامية الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والقيام بكل ما يلزم من الاتصالات والمساعي والزيارات للكشف عن مصير الزميل سمير كساب، كما متابعة مصير كل لبناني من أجل تطمين عائلاتهم على مصيرهم.
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