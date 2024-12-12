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لبنان

بحضور ياسين وحمية.. اجتماع في مكتب محافظ البقاع لتقييم المرحلة السابقة المتعلقة بالنازحين

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:48
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عقد محافظ البقاع كمال أبو جودة، اليوم الخميس اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة، حضره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية.
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و في مستهل اللقاء،كشف أبو جوده، أن "هدف الاجتماع هو تقييم المرحلة السابقة المتعلقة بالنازحين اللبنانيين ومتابعة ملف التقديمات والمساعدات الانسانية التي قدمتها منظمات الامم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية ومتابعة أوضاع مراكز الإيواء التي ما زالت موجودة في البقاع".

وأكد أن "المساعات مستمرة لدعم النازحين اللبنانيين ومتابعة أمورهم"، مشيرا إلى أن "هناك خطة ستوضع لكيفية استمرار المساعدات في المرحلة اللاحقة"، وقال: "هذه المساعدات كانت تقدم بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ خضر".

كما طلب أبو جوده من المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا "العمل على إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى سوريا، مطالبا إياه أيضا بـ"التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذه العودة في أسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية) 
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