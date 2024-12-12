بحضور ياسين وحمية.. اجتماع في مكتب محافظ البقاع لتقييم المرحلة السابقة المتعلقة بالنازحين

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و في مستهل اللقاء،كشف أبو جوده، أن "هدف الاجتماع هو تقييم المرحلة السابقة المتعلقة بالنازحين اللبنانيين ومتابعة ملف التقديمات والمساعدات الانسانية التي قدمتها منظمات الامم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية ومتابعة أوضاع مراكز الإيواء التي ما زالت موجودة في البقاع".وأكد أن "المساعات مستمرة لدعم النازحين اللبنانيين ومتابعة أمورهم"، مشيرا إلى أن "هناك خطة ستوضع لكيفية استمرار المساعدات في المرحلة اللاحقة"، وقال: "هذه المساعدات كانت تقدم بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ خضر".كما طلب أبو جوده من المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا "العمل على إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى سوريا، مطالبا إياه أيضا بـ"التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذه العودة في أسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)