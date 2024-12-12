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لبنان

وزير الزراعة بعد توزيعه بذور القمح الطري: مشروع وطني بامتياز!

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:10
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قام وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، بتوزيع بذور القمح الطري لإكثاره على المزارعين ومصالح الوزارة في المحافظات اللبنانية، بالشراكة مع منظمة UNDP وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة.
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وأكد الحاج حسن أن "مشروع القمح الطري وتوطينه، إنما هو مشروع وطني بامتياز يؤكد إمكانية النهوض بهذا القطاع، رغم الصعوبات كافة التي واجهت القطاع الزراعي".

وفي هذا السياق، أكّد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "الحاج حسن، بعد إشرافه على توزيع بذور القمح على كبار المزارعين في منطقة البقاع الأوسط، سيشرف السبت المقبل على انطلاق عملية توزيع بذور القمح الطري من صنف أكساد 1133 في منطقة بعلبك الهرمل في مصلحة الزراعة، وكذلك في مصلحة عكار". (الوكالة الوطنية) 
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