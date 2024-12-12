18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الزراعة بعد توزيعه بذور القمح الطري: مشروع وطني بامتياز!
Lebanon 24
12-12-2024
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، بتوزيع بذور القمح الطري لإكثاره على المزارعين ومصالح الوزارة في المحافظات اللبنانية، بالشراكة مع منظمة UNDP وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة.
Advertisement
وأكد الحاج حسن أن "مشروع القمح الطري وتوطينه، إنما هو مشروع وطني بامتياز يؤكد إمكانية النهوض بهذا القطاع، رغم الصعوبات كافة التي واجهت القطاع الزراعي".
وفي هذا السياق، أكّد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "الحاج حسن، بعد إشرافه على توزيع بذور القمح على كبار المزارعين في منطقة البقاع الأوسط، سيشرف السبت المقبل على انطلاق عملية توزيع بذور القمح الطري من صنف أكساد 1133 في منطقة بعلبك الهرمل في مصلحة الزراعة، وكذلك في مصلحة عكار". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان رائع وفتحة جريئة.. إطلالة مميزة لماغي بو غصن والجمهور يهاجمها: احترمي على الأقل حزن زوجك (صور)
Lebanon 24
بفستان رائع وفتحة جريئة.. إطلالة مميزة لماغي بو غصن والجمهور يهاجمها: احترمي على الأقل حزن زوجك (صور)
23:00 | 2024-12-11
11/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟
16:30 | 2024-12-11
11/12/2024 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مسلسله الرمضاني: تصريح ممثل شهير يُثير الجدل.. "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"!
Lebanon 24
توقيف مسلسله الرمضاني: تصريح ممثل شهير يُثير الجدل.. "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"!
23:49 | 2024-12-11
11/12/2024 11:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2024-12-12
"شكلوا تهديدًا".. إسرائيل تستهدف عناصر لـ"حزب الله"
14:04 | 2024-12-12
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
13:45 | 2024-12-12
آخر خبر عن المطران بولس يازجي.. ماذا كشفت بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس؟
13:39 | 2024-12-12
نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات: لمعالجة الوضع الاقتصادي والصناعي بعد الحرب
13:33 | 2024-12-12
كم بلغ عدد شهداء وجرحى غارة الخيام؟
13:29 | 2024-12-12
مطر يطالب المرشحين للرئاسة بهذا الأمر
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
12/12/2024 21:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
12/12/2024 21:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
12/12/2024 21:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24