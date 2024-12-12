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لبنان

بقراونيان بعد لقائه مفتي طرابلس: لإنقاذ البلاد من الانحدار

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:31
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زار الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، برفقة النائب هاغوب ترزيان وممثّل حزب الطاشناق في طرابلس، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، حيث تم بحث آخر الأحداث المحلية والإقليمية.
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وشدّد بقراونيان بعد اللقاء، على "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مقاومة لبنان للمتغيرات الداخلية والخارجية، وتحييد الانعكاسات السلبية، لإنقاذ البلاد من الانحدار".

واكد أنه "لا بد في المرحلة الحالية من الإلتفاف حول فكرة بناء الدولة، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية، والسعي تدريجيا إلى استعادة المؤسسات، مع احترام الخصوصيات والتضامن والاحترام المتبادل، من باب وحدة الوطن والشعب اللبناني".(الوكالة الوطنية) 
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