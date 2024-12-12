بقراونيان بعد لقائه مفتي طرابلس: لإنقاذ البلاد من الانحدار

Advertisement

وشدّد بقراونيان بعد اللقاء، على "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مقاومة لبنان للمتغيرات الداخلية والخارجية، وتحييد الانعكاسات السلبية، لإنقاذ البلاد من الانحدار".واكد أنه "لا بد في المرحلة الحالية من الإلتفاف حول فكرة بناء الدولة، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية، والسعي تدريجيا إلى استعادة المؤسسات، مع احترام الخصوصيات والتضامن والاحترام المتبادل، من باب وحدة الوطن والشعب اللبناني".(الوكالة الوطنية)