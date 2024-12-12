نفض الغبار عن "القصر الجمهوري" الفارغ

كشفت معلومات "الجديد"، مساء اليوم الخميس، أنّ "دوائر القصر الجمهوري الفارغ بدأت نفض الغبار عنه وجولة للاعلام التقني الاسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والارسال واجراء فحص عيني على اجهزة البث المباشر".

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