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لبنان

نفض الغبار عن "القصر الجمهوري" الفارغ

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:20
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كشفت معلومات "الجديد"، مساء اليوم الخميس، أنّ "دوائر القصر الجمهوري الفارغ بدأت نفض الغبار عنه وجولة للاعلام التقني الاسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والارسال واجراء فحص عيني على اجهزة البث المباشر".
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