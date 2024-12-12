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لبنان

كم بلغ عدد شهداء وجرحى غارة الخيام؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:33
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 اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح".
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