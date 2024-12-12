نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات: لمعالجة الوضع الاقتصادي والصناعي بعد الحرب

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ولفتت إلى أن "خسائر كبيرة نتجت من ذلك تقدر بأكثر من سبعين في المئة من قيمة الإنتاج"، مطالبةً "الدولة بتأمين الحماية الجمركية لكل الصناعات، خصوصا قطاع المجوهرات".وقالت: "كنا حذرنا سابقا عن صعود أونصة الذهب وتقلباتها السريعة".وأوضحت أن "سعر أونصة الذهب سيرتفع في المستقبل القريب لأن الاقتصاد العالمي ما زال في وضع صعب". (الوكالة الوطنية)