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لبنان

نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات: لمعالجة الوضع الاقتصادي والصناعي بعد الحرب

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:39
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 طالبت نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في بيان لها اليوم الخميس، بعد اجتماع عقدته برئاسة النقيب بوغوص كورديان وحضور جميع الأعضاء"، "الدولة بمعالجة الوضعي الاقتصادي والصناعي اللذين يمر فيهما البلد، بعد الحرب الأليمة التي ضربت كل لبنان وتأثر فيه قطاع الإنتاج في صناعة المجوهرات".
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ولفتت إلى أن "خسائر كبيرة نتجت من ذلك تقدر بأكثر من سبعين في المئة من قيمة الإنتاج"، مطالبةً "الدولة بتأمين الحماية الجمركية لكل الصناعات، خصوصا قطاع المجوهرات".

وقالت: "كنا حذرنا سابقا عن صعود أونصة الذهب وتقلباتها السريعة".

وأوضحت أن "سعر أونصة الذهب سيرتفع في المستقبل القريب لأن الاقتصاد العالمي ما زال في وضع صعب". (الوكالة الوطنية)

لبنان

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