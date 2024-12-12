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لبنان

"شكلوا تهديدًا".. إسرائيل تستهدف عناصر لـ"حزب الله"

Lebanon 24
12-12-2024 | 14:09
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، في منشور له عبر منصة "إكس"، أنّ "طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم عددًا من العناصر من حزب الله عملوا في منطقة جنوب لبنان وشكلوا تهديدًا على مواطني إسرائيل منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 
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تابع: "يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان منتشرًا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".
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