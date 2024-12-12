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تابع: "يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان منتشرًا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".