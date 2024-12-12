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لبنان

لمشتركي صيدا والجوار.. إليكم هذا البيان من "مياه لبنان الجنوبي"

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:01
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اليوم الخميس، في بيان إلى مشتركيها في مدينة صيدا والجوار، أنها" لم تصدر أي بيان أو تعميم، في شأن قطع المياه أو أعمال صيانة".

واكدت أن "أي بيان أو تعميم يصدر عنها يكون عبر منصاتها الرسمية ووسائل الاعلام المعروفة والرسمية".
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