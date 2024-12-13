حمية: نرحّب بالمبادرات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار

كتب وزير الأشغال العامة علي حمية على منصة "إكس": "من سرايا زحلة، الشكر للمجتمعات المضيفة والمنظمات الدولية ولكل من ساهم في التخفيف عن أهلنا النازحين. كما بدأنا بالعمل الإنساني مع المجتمع الدولي، سنكمل تعاوننا معهم بشفافية في ملف رفع الأنقاض وإعادة الإعمار. أيضًا، نرحّب بالمبادرات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار".

Advertisement