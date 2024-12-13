حزب الله يعمّم على قيادييه: لا تعليق

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منذ سقوط نظام الرئيس بشار الاسد والتصريحات الديبلوماسية كثيرة، حتى من قبل حلفائه في روسيا وايران الذين حملوه مسؤولية سيطرة المعارضة على السلطة اضافة الى الكثير من المواقف.لكن مصادر مطلعة أكدت ان "حزب الله" يحاول التعامل بحذر شديد مع الواقع السوري، اذ عمم على قيادييه الذين يطلون عبر وسائل الاعلام بضرورة عدم اعطاء اي موقف او اي تصريح في هذا الشأن.وترى المصادر ان "حزب الله" لا يريد اعطاء اي رأي بما حصل في سوريا ، اقله في هذه المرحلة، ولا يريد ان يهاجم الاسد او أن يوتر الاجواء مع المعارضة السورية، لذلك إلتزم الصمت.