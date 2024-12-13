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لبنان

هذا الأحد.. رسالة أمل من قلب جونيه إلى كل لبنان

زينة كرم - Zeina Karam

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Lebanon 24
13-12-2024 | 02:30
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في زمن الميلاد، كل ما يحتاجه المرء ويسعى لتحقيقه هو الشعور بالفرح. من هذا المنطلق، اختارت بلدية جونيه أن تخطو خطوة إلى الأمام لزرع البهجة وسط كل الظلام المحيط بنا، ليكون الحدث الذي تجري التحضيرات لإتمامه، رسالة أمل من قلب جونيه إلى كل لبنان.
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ففي يوم الأحد 15 كانون أول 2024، تنظّم جمعية بيروت ماراثون وبالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة جونيه سباق الميلاد المجيد في الركض في مجمع الرئيس فؤاد شهاب تحت عنوان Ho Ho Hope.
ويحمل هذا النشاط الرياضي في طياته أبعاداً وطنية وسياحية وخيرية، كما أنه يهدف إلى تسليط الضوء على معاني وأساس عيد الميلاد المجيد من حيث التشديد على المحبة والتلاقي على الخير، كما يساهم في نشر أجواء السلام على طول مساحة الوطن، إنطلاقاً من أهمية الرياضة في تحقيق هذه الأهداف بالمقام الأول.
وفي تفاصيل تتعلق بالماراتون، ينطلق عند الساعة 6 صباحاً سباق 10 كلم لذوي الإرادات الصلبة، ثم عند الساعة 30 : 7، ينطلق سباق 5 كلم التنافسي، وهو ومفتوح للجميع.
أما السباق الثالث فينطلق عند الساعة8.30 وهو سباق 3 كلم، وهدفه نشر الفرح ووالخير بين المتسابقين، ليتمّ عند الساعة 40 : 8 انطلاق حفل تتويج الفائزين والفائزات.
وفي حديث لـ"لبنان 24" أكد عضو المجلس البلدي في جونيه سيلفيو شيحا أن فكرة هذا الماراتون الميلادي انبثقت عن عدم تسيير ماراتون بيروت بنسخته العادية كما في كل سنة بسبب الأوضع الأمنية الحالية.
وكشف أن السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو سيكون حاضراً عند نقطة الإنطلاق، فضلاً عن رئيس بلدية جونيه جوان حبيش على المستوى الرسمي، داعياً الجميع للمشاركة في هذا الحدث والتسجيل.
وفي هذا الإطار، أشار شيحا إلى سلسلة من الأمور التي جعلت من ملعب فؤاد شهاب مميزاً، فشدد في معرض حديثه على أنه بفضل كل الأعمال التي قامت وتقوم بها البلدية، بات الملعب هو الوحيد القادر على استيعاب مباريات لكرة القدم، فضلاً عن أن الملعب يستضيف يومياً حوالي الـ1000 تلميذ ممن يريدون تطوير مهاراتهم وأدائهم الرياضي.كما أن مجمع فؤاد شهاب الرياضي بات يضمّ اليوم 3 ملاعب لرياضة الـPadel وواحد لكرة السلة.
وختم شيحا قائلاً: "ناطرينكن الأحد كونوا كتار!".     
وكانت جمعية بيروت ماراثون برئاسة مي الخليل قد وجّهت كتاباً في وقت سابق إلى بلدية جونيه ﺭﺋﻳﺳﺎً ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻟﺣﺿﻭﺭﺍﻟﺳﺑﺎﻕ ﻭﻣﻭﺍﻛﺑﺔ  ﺳﺑﺎﻕ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻛﺽ ﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻭﺍﻟﻣﻘّﺭﺭ ﺇﻗﺎﻣﺗﻪﻳﻭﻡ ﺍﻷﺣﺩ 15 ﻛﺎﻧﻭﻥ الاول ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻓﺅﺍﺩ ﺷﻬﺎﺏ.
ليست هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها جونيه نشاطات رياضية وثقافية مميزة. إلا أنه وفي كل مرة، تثبت أكثر من التي سبقتها أنها مدينة تحبّ الجميع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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زينة كرم - Zeina Karam

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