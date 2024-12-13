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لبنان

سجين محرر من سوريا... يشتبه بأنه عسكري مفقود من الجيش اللبناني

Lebanon 24
13-12-2024 | 01:43
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عرضت قناة العربية (الاردن) تقريرا عن معتقل تم تحريره من سجن صيدنايا في سوريا، وتم نقله الى مستشفى الرشيد في الاردن للاشتباه به بأنه اردني، وبعد انتشار التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي تم الاشتباه بأنه المعتقل سايد شهيد باتور من زغرتا، وهو عسكري بالجيش اللبناني فقد عام  ١٩٩٠  بحسب ما أفادت عائلته.
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فريق" فاكت شيك ليبانون" وبعد التواصل مع عائلة باتور طالبت الدولة اللبنانية بالتدخل لمعرفة ما اذا كان السجين المحرر هو سايد ام لا.

وعليه، تواصل وزير الاعلام زياد المكاري مع سفير لبنان في الاردن لمتابعة الملف. 
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