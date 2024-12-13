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لبنان

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:15
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إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 11000 ليرة لبنانية، واستقر سعر الغاز.

وأتت الأسعار في الجدول الجديد على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1,403,000 ليرة لبنانية
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- بنزين 98 أوكتان: 1,443,000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1,322,000 ليرة لبنانية
- الغاز: 999,000 ليرة لبنانية.

لبنان

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