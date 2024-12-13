انخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. إليكم الجدول الجديد

إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 11000 ليرة لبنانية، واستقر سعر الغاز.



وأتت الأسعار في الجدول الجديد على الشكل التالي:



Advertisement - بنزين 98 أوكتان: 1,443,000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1,322,000 ليرة لبنانية

- الغاز: 999,000 ليرة لبنانية. - بنزين 95 أوكتان: 1,403,000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1,443,000 ليرة لبنانية- المازوت: 1,322,000 ليرة لبنانية- الغاز: 999,000 ليرة لبنانية.