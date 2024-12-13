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لبنان

جنوبًا.. الجيش يعيد تمركزه في عين عرب

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:19
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن الجيش أعاد تمركزه في عين عرب بعد انسحاب جنود الاحتلال في اليومين الماضيين من وطى الخيام وعين عرب باتجاه الوزاني.
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الجيش

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