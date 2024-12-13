قيومجيان: على الحكومة إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري فورًا

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة "إكس": "المطلوب من الحكومة إلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري فوراً، لأنه يمثل حقبة سوداء من العلاقات بين البلدين، والمستقبل الأفضل بيننا آت. للتاريخ، هذا ما طالبنا به على طاولة مجلس الوزراء في شباط وأيار ٢٠١٩ وأثار حفيظة حليف بشّار الرئيس عون ووزراء "الحزب. للتذكير قلت في ٢١/٢/٢٠١٩: "أنا مؤمن بالاعاجيب ولكن مشهد استنهاض نصري الخوري وتنسيقه مع الوزراء واستحضار المجلس الأعلى اللبناني - السوري ليس من عمل الله بل من عمل الشيطان". وخلال جلسات بحث الموازنة في ايار ٢٠١٩ طالب وزراء القوات بإلغاء هذا المجلس كلياً".

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