Advertisement

لبنان

"حزب الله" شيّع الشهيد صلاح ناصر الدين في الهرمل

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1292165-638696822995598705.png
Doc-P-1292165-638696822995598705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شيّع "حزب الله" في الهرمل الشهيد صلاح نصري ناصر الدين، وأقام مراسم تكريم في ملعب نادي" التضامن" الرياضي، في حضور نائب مسؤول منطقة البقاع في "الحزب" فيصل شكر، علماء دين، عوائل الشهداء وفاعليات.

ألقى شكر كلمة اعتبر فيها أن "دائرة السوء دارت على من أراد الحرب على المقاومة، وستدور على من أراد الحرب على سوريا"، معاهدا "الشهيد صلاح وشهيد الأمة السيد حسن نصر الله بأن هذه المسيرة ستستمر بعز وعزيمة وقيادة حكيمة حتى قيام القائم المهدي".
Advertisement

بعدها أم مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان، قبل أن ينقل إلى بلدته القصر، حيث شيع ووري في الثرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-13
05:00 | 2024-12-13
04:45 | 2024-12-13
04:28 | 2024-12-13
04:23 | 2024-12-13
04:19 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24