"حزب الله" شيّع الشهيد صلاح ناصر الدين في الهرمل

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شيّع "حزب الله" في الهرمل الشهيد صلاح نصري ناصر الدين، وأقام مراسم تكريم في ملعب نادي" التضامن" الرياضي، في حضور نائب مسؤول منطقة البقاع في "الحزب" فيصل شكر، علماء دين، عوائل الشهداء وفاعليات.ألقى شكر كلمة اعتبر فيها أن "دائرة السوء دارت على من أراد الحرب على المقاومة، وستدور على من أراد الحرب على سوريا"، معاهدا "الشهيد صلاح وشهيد الأمة السيد حسن نصر الله بأن هذه المسيرة ستستمر بعز وعزيمة وقيادة حكيمة حتى قيام القائم المهدي".بعدها أم مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان، قبل أن ينقل إلى بلدته القصر، حيث شيع ووري في الثرى.