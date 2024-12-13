الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 13 /12 /2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك وجرد الطيبة، وحقل القليعة - مرجعيون ومنطقتي الغندورية - بنت جبيل والقليعات - عكار".

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