ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة وثلوج... متى يستقر الطقس؟



Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، حيث يتحول الى مستقر تدريجيا ويستمر حتى مساء الاثنين ليعود متقلبا مع أمطار ورياح ناشطة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، حيث يتحول الى مستقر تدريجيا ويستمر حتى مساء الاثنين ليعود متقلبا مع أمطار ورياح ناشطة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية (بحدود 4 درجات)، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة ، تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار تدريجيا ليتحول الطقس الى مستقر ليلا.



السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات.



الأحد:

صاف الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وتبقى الرطوبة منخفضة.



الإثنين:



غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا اعتبارا من بعد الظهر، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم تدريجيا، ثم يتحول الطقس ليلا الى غائم وتهطل امطار متفرقة غزيرة أحيانا، مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.



-الحرارة على الساحل من 15 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة ، في الداخل من 7 الى 17 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا تتحول الى شرقية ليلا سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة



-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,34

-ساعة غروب الشمس: 16,30